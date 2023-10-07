Эрик Споэльстра объяснил, почему Кевин Лав является лидером раздевалки в «Майами»

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра рассказал о лидерских качествах одного из ветеранов команды и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевина Лава.

«Он всегда умел быть связующим звеном в раздевалках. В этом отношении у него есть суперсила. Он может быть лидером во многих вещах. Это влияние, оно также объединяет людей. Он делает это так хорошо, как никто другой в нашем окружении», — приводит слова Споэльстры пресс-служба клуба.

Напомним, Лав попал в НБА в сезоне-2008/2009. Игрок выступал за «Миннесоту Тимбервулвз», «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Следующий сезон станет для 35-летнего баскетболиста 16-м в карьере.

Стоит отметить, что Лав является чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс», когда команда добыла первый в истории франшизы титул в сезоне-2015/2016.