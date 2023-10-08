Звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри считает, что «воины» в этом сезоне выиграют титул в НБА

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о том, рассчитывают ли «воины» выиграть ещё несколько титулов до того момента, когда чемпионское окно команды закроется.

«Чувствую ли я что, у нас («Голден Стэйт Уорриорз») все ещё есть надежды на пару титулов? Безусловно, но мы собираемся начать с завоевания одного. И это будет в этом году», – сказал Карри в интервью журналистке ESPN Малике Эндрюс после первого предсезонного матча с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, Карри провёл всю карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист в составе «воинов» добыл четыре чемпионских титула. К тому же при завоевании последнего трофея в сезоне -2021/2022 35-летний Стефен получил награду самому ценному игроку финала. Этот приз стал первым в его карьере.