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Лавар Болл объяснил, почему он считал своего сына Лонзо лучше Стефена Карри

Лавар Болл объяснил, почему он считал своего сына Лонзо лучше Стефена Карри
Лонзо Болл
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Американец Лавар Болл, который является отцом разыгрывающего «Чикаго Буллз» Лонзо Болла, объяснил, почему считает своего сына лучше звёздного баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Лонзо был сильнее и быстрее и к тому же бросал лучше, чем Карри. Я помог ему (Лонзо) стать на нужный путь», – сказал Лавар Болл в эфире YouTube канала VladTV.

Напомним, 25-летний Лонзо Болл полностью пропустил прошлый сезон НБА из-за травмы колена. Баскетболист перенёс очередную операции на колене и не сыграет в сезоне-2023/2024.

Отметим, что в сезоне-2021/2022 баскетболист провёл 35 матчей в регулярном чемпионате за «Чикаго Буллз» и в среднем набирал 13 очков, отдавал 5,1 результативных передач и собирал 5,4 подборов.

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