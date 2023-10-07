Лавар Болл объяснил, почему он считал своего сына Лонзо лучше Стефена Карри

Американец Лавар Болл, который является отцом разыгрывающего «Чикаго Буллз» Лонзо Болла, объяснил, почему считает своего сына лучше звёздного баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Лонзо был сильнее и быстрее и к тому же бросал лучше, чем Карри. Я помог ему (Лонзо) стать на нужный путь», – сказал Лавар Болл в эфире YouTube канала VladTV.

Напомним, 25-летний Лонзо Болл полностью пропустил прошлый сезон НБА из-за травмы колена. Баскетболист перенёс очередную операции на колене и не сыграет в сезоне-2023/2024.

Отметим, что в сезоне-2021/2022 баскетболист провёл 35 матчей в регулярном чемпионате за «Чикаго Буллз» и в среднем набирал 13 очков, отдавал 5,1 результативных передач и собирал 5,4 подборов.