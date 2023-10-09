MVP Евролиги 2022 года Александар Везенков набрал первые очки в предсезонном матче НБА

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт — 107:91 в пользу канадской команды.

Новоиспечённый тяжёлый форвард «Сакраменто» Александар Везенков набрал первые очки в составе калифорнийского клуба. В середине третьей четверти Везенков попал бросок из-за дуги после передачи украинского центрового Алексея Леня.

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Везенков перешёл в «Кингз» в минувшем межсезонье. Соглашение рассчитано на три года, а общая сумма сделки составит $ 20 млн. Отметим, что в прошлом сезоне он стал MVP Евролиги в составе «Олимпиакоса».