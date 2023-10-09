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MVP Евролиги 2022 года Александар Везенков набрал первые очки в предсезонном матче НБА

MVP Евролиги 2022 года Александар Везенков набрал первые очки в предсезонном матче НБА
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт — 107:91 в пользу канадской команды.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
09 октября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
112 : 99
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 22, Барнс - 15, Ануноби - 14, Макдэниелс - 11, Буше - 11, Сиакам - 8, Gueye - 7, Шрёдер - 6, Dick - 5, Флинн - 5, Пёлтль - 4, Янг - 2, Темпл - 2, Freeman-Liberty, Harper, Maker, Даутин, Nowell
Сакраменто Кингз: Везенков - 12, Мюррэй - 11, Барнс - 11, Ford - 8, Митчелл - 8, Макги - 7, Сабонис - 7, Lamb - 6, Ноуэлл - 5, Jones - 5, Лайлз - 5, Duarte - 4, Монк - 2, Фокс - 2, Хаертер - 2, Лень - 2, Edwards - 1, Эллис - 1, Slawson, Бертон

Новоиспечённый тяжёлый форвард «Сакраменто» Александар Везенков набрал первые очки в составе калифорнийского клуба. В середине третьей четверти Везенков попал бросок из-за дуги после передачи украинского центрового Алексея Леня.

ВИДЕО

Везенков перешёл в «Кингз» в минувшем межсезонье. Соглашение рассчитано на три года, а общая сумма сделки составит $ 20 млн. Отметим, что в прошлом сезоне он стал MVP Евролиги в составе «Олимпиакоса».

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