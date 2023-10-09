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Ненад Димитриевич и Тони Джекири попали в символическую пятёрку недели Единой лиги ВТБ

Ненад Димитриевич и Тони Джекири попали в символическую пятёрку недели Единой лиги ВТБ
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Единая лига ВТБ опубликовала на своём сайте символическую пятёрку по итогам игр, проведённых в период с 30 сентября по 8 октября.

Символическая пятёрка недели:

Ненад Димитриевич, УНИКС;
Тони Джекири, ЦСКА;
Си Джей Брайс, «Парма»;
Макар Коновалов, МБА;
Кэмерон Янг, «Руна»

Ненад Димитриевич в победной встрече с «Локомотивом-Кубань», которая открывала новый сезон, набрал 22 очка, сделал два подбора и семь передач.

Тони Джекири помог ЦСКА начать сезон с результатом 3-0. Средние показатели центрового составили 12,7 очка и 7,7 подбора при 58% попадания с игры.

«Парма» стартовала с победы над «Локо». Си Джей Брайс записал на свой счёт 27 очков, два подбора и две передачи. Защитник исполнил победный бросок под сирену.

Макар Коновалов помог МБА обыграть «Автодор». В его активе 13 очков, шесть подборов и семь передач.

Дебютант лиги «Руна» начала своё выступление с двух побед. Одним из главных творцов успеха стал Кэмерон Янг, который набирал в среднем по 21,0 очка и делал 2,5 подбора при 43% из-за дуги.

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