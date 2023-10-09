Георгий Жбанов может вернуться в состав «Зенита» в матче с «Астаной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный сообщил, что защитник Георгий Жбанов может впервые сыграть за новый клуб в Единой лиге ВТБ в матче с казахстанской «Астаной».

«Да, Георгий получил повреждение в матче с «Нижним Новгородом» в рамках Суперкубка. Сейчас тренируется в основной группе, рвётся в бой, но на матч с ЦСКА мы приняли решение его поберечь. Думаю, он полетит с командой в Казахстан, но по участию в игре с «Астаной» решение будет принято непосредственно перед матчем», — приводит слова Мозгова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 25-летний Жбанов стал игроком петербургского «Зенита» минувшим летом. Игрок перешёл из казанского УНИКСа и подписал с новой командой контракт до лета 2025 года.