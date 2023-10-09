«Локомотив-Кубань» одержал первую победу на старте сезона, в сложном матче переиграв МБА
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и МБА. Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре. Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 79:71.
Отметим, что гости из Москвы вели в счёте большую часть матча. По ходу второй четверти их преимущество достигало восьми очков, но в концовке хозяева площадки лучше проявили себя, выиграв заключительную четверть со счётом 22:13.
Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал центровой Джордан Морган, который принёс своей команде 16 очков и сделал пять подборов.
По итогам трёх матчей в регулярном чемпионате в активе обеих команд по одной победе и два поражения.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 октября 2023, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
79 : 71
МБА
Москва, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Морган, Ведищев, Емченко, Близнюк
МБА: Хоменко, Касаткин, Барашков, Минченко, Воронов, Шейко, Клюев, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов, Шарапов
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