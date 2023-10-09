Секулич — о победе над МБА: спасибо фанатам, они помогли вернуться в игру во 2-й половине

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своей команды в домашнем матче Единой лиги ВТБ с МБА (79:71).

«Насколько важно для нас было победить сегодня? Мы начали сезон в лиге с 0-2, особенно разочаровывающим было поражение от «Пармы», которой мы сами отдали игру. Мы постарались найти в этих проигрышах мотивацию, чтобы победить МБА – команду, которая сейчас демонстрирует очень хороший баскетбол. В первой половине матча нам мало что удавалось. Мы слишком часто позволяли сопернику беспрепятственно атаковать наше кольцо и сами не забивали в лёгких ситуациях. Вторую половину мы начали более эффективно, смогли нейтрализовать лидеров соперника – думаю, что именно это и стало залогом нашей победы.

Спасибо фанатам – они заполнили арену, несмотря на будний день. Именно трибуны дали толчок, который помог нам вернуться в игру после большого перерыва. У нас сейчас ограниченная ротация – Джейлен Бэрфорд и Захар Ведищев только что вернулись после травм. И очень здорово, что мы в такой ситуации смогли одержать победу.

Почему не играл Андрей Мартюк? Никакой особенной причины нет. Это решение нашего тренерского штаба», — приводит слова Секулича сайт краснодарского клуба.