Представители «Реала» вручили Луке Дончичу памятную награду после прибытия в Мадрид

Звёздный словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич был награждён памятной табличкой от представителей своего бывшего клуба — мадридского «Реала». Напомним, 10 октября, команды проведут в Мадриде товарищеский матч.

После прибытия в Испанию Лука Дончич встретился с представителями общества «Реала», за который он выступал с 2015 по 2018 год и помог команде выиграть Евролигу.

Предсезонный матч между командами приурочен к 35-летнему юбилею первых матчей клубов Национальной баскетбольной ассоциации в Испании, которые прошли в 1988 году.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач. Напомним, его команда не смогла пробиться в плей-офф.