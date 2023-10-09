Кайри Ирвинг пропустит завтрашний предсезонный матч «Далласа» с мадридским «Реалом»

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг пропустит матч с мадридским «Реалом» в рамках предсезонной подготовки, сообщает Clutch Points со ссылкой на главного тренера команды Джейсона Кидда.

По информации источника, Ирвинг не сможет сыграть из-за травмы паха.

Товарищеский матч между «Далласом» и «Реалом» пройдёт завтра, 10 октября, в Мадриде и будет приурочен к 35-летнему юбилею первых матчей команд Национальной баскетбольной ассоциации в Испании, которые прошли в 1988 году.

7 октября «Даллас» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» в предсезонном матче, который прошёл на стадионе «Этихад Арена» в Абу-Даби (Саудовская Аравия). 31-летний Ирвинг не принимал участие во встрече.