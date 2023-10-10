Щербенёв: такие победы дают мотивацию, помогают понять, что мы на правильном пути

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился эмоциями после победы над МБА в матче Единой лиги ВТБ (79:71).

«За счёт чего сегодня удалось победить? За счёт того, что бились всей командой. Не всё, конечно, у нас получается на старте сезона. Но мы верим в то, чем занимаемся, в политику тренера, работаем над ошибками, прогрессируем. Пока у нас не идеальный баскетбол, но мы его чистим. И такие победы дают мотивацию, помогают понять, что мы на правильном пути и надо двигаться дальше.

Какую установку дал тренер в большом перерыве? Тренер сказал защищаться. Всё от защиты! Добавить чуть энергии, агрессии, бежать – играть в ту игру, которая приносила нам результат в прошлом сезоне. И мы выполнили план тренера – конечно, далеко не идеально, но этого хватило, чтобы одержать сегодня победу. Это самое главное», — приводит слова Щербенёва сайт краснодарского клуба.