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20 очков Вембаньямы оказались недостаточны для победы «Сан-Антонио» в матче с «Оклахомой»

20 очков Вембаньямы оказались недостаточны для победы «Сан-Антонио» в матче с «Оклахомой»
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Сегодня, 10 октября, в городе Оклахома-Сити (США) на арена «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся очередной предсезонный матч между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержали хозяева со счётом 122:121.

Главным событием матча стала первая предсезонная игра для новоиспечённого французского центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы. Он стал самым результативным игроком команды, набрав 20 очков. Он реализовал 8 из 13 бросков, в том числе два из пяти трёхочковых. К очкам игрок также прибавил пять подборов. На площадке француз провёл 19 минут.

В составе «Оклахомы» ярче всех себя проявил другой молодой игрок — центровой Чет Холмгрен. Он оказался очень близок к дабл-даблу: 21 очко и девять подборов.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
10 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
122 : 121
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 21, Дорт - 14, Джо - 14, Уильямс - 12, Дав. Бертанс - 12, Гидди - 10, Уотерс III - 9, Dieng - 9, Манн - 8, Уильямс - 5, Уиггинс - 4, Робинсон-Эрл - 2, Уайт, Cissoko, Сарр, Уильямс
Сан-Антонио Спёрс: Wembanyama - 20, Брэнэм - 15, Коллинс - 15, Макдермотт - 12, Джонс - 12, Уэсли - 7, Осман - 7, Грэм - 6, Васселл - 6, Бэсси - 6, Шампани - 3, Mamukelashvili - 2, Барлоу
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