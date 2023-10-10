Шакил О'Нил заявил о желании стать владельцем потенциальной команды из Лас-Вегаса

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил объявил, что хотел бы стать владельцем команды из Лас-Вегаса, если произойдёт расширение НБА.

«Я знаю, что Вегас ещё не получил свою команду в НБА, но если это когда-нибудь произойдёт, я хотел бы стать частью этого события. Я не хотел бы ни с кем это делить, хочу стать единоличным владельцем», — приводит слова Шакила журналист Араш Маркази.

В последние годы вокруг лиги идут разговоры о возможном расширении НБА до 32 команд. Одним из главных претендентов на получении команды является город Лас-Вегас из штата Невада.

Среди прочих городов назывался в том числе Сиэтл, который был лишён собственной организации в 2008 году, когда владелец решил перевезти команду в Оклахома-Сити.