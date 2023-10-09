Подслушал разговор и вложился в Google. Как Шакил О'Нил построил империю на $ 400 млн

В среднем за сезон в НБА игроки зарабатывают $ 8–10 млн. Солидные деньги даже с учётом того, что средняя продолжительность выступления баскетболиста в лучшей лиге мира составляет всего 4,5 года. Далеко не всем игрокам удаётся соответствовать высочайшему уровню и играть в НБА в течение двух десятилетий, как Дирку Новицки или Кариму Абдул-Джаббару, но всё же есть время прилично заработать. Тем удивительнее, что, согласно исследованию Sports Illustrated, уже спустя пять лет после окончания карьеры 60-65% игроков НБА сталкиваются с финансовыми проблемами.

Причин у такого явления множество — от недостатка образования до слишком резкого социального взлёта, однако всё же главная заключается в неспособности грамотно вложить заработанные миллионы. Легенда НБА Шакил О'Нил легко мог повторить такую судьбу, но в его голове слишком ярко запечатлелся разговор со своей бабушкой в детстве и данное ей обещание: «Бабуль, наступит день, когда я куплю тебе огромный дом в Нью-Джерси и вся моя семья никогда не будет ни в чём нуждаться». Шак понимал, что купить дом мало — счета нужно оплачивать всю жизнь, поэтому в 28 лет получил диплом Университета Луизианы по специальности «Финансы и управление бизнесом».

Коби Брайант и Шакил О'Нил после выигрыша титула НБА в 2000 году Фото: John W. McDonough /Sports Illustrated via Getty Images

Совместно с распаковкой слэм-данков и уничтожением баскетбольных щитов на паркете О'Нил прокачивался в инвестициях, вкладывая в них 25% от заработка. Получилось настолько круто, что сегодня баскетболист владеет огромной бизнес-империей, а его состояние оценивается в $ 400 млн. Рассказываем, как Шак шёл к успеху в качестве предпринимателя.

Владеет акциями Google и Apple, собрал команду специалистов, закончивших Гарвард

Слава и популярность портят людей, поэтому им очень трудно сохранить умение не только слышать, но и слушать. У Шака с этим всё в порядке — более того, он обладает уникальным нюхом находить стартапы и вкладываться в те из них, что в скором времени взлетают. В конце 1990-х баскетболист имел выгодные рекламные контракты с Reebok, Taco Bell и Pepsi — эти сделки увеличили его годовой доход до $ 25 млн, но О'Нил хотел большего, чем просто услуга за услугу. В межсезонье 1999 года Шак по совету другой легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона отправился в фешенебельный отель «Беверли-Хиллз» в Калифорнии, где собиралось много известных и успешных людей.

«Я играл в карты, когда услышал, как за соседним столиком двое мужчин о чём-то увлечённо разговаривали. Так я узнал про Google, о возможности найти всё что угодно с помощью лишь телефона и о скором буме такой услуги по всему миру. Я бросил игру и отправился к этим ребятам узнать все подробности. Два дня спустя я купил акций Google на $ 250 тыс. и хорошо заработал. Жалею, что не приобрёл больше»,— признался О'Нил автору книги «Ангелы из списка лучших: как группа актеров, художников и спортсменов взломала Силиконовую дoлину» Заку ​​О’Мэлли Гринбургу. На тот момент технологическая компания зарабатывала в год $ 100 млн, а сейчас её доходы составляют порядка $ 280 млрд в год при стоимости в $ 2 трлн.

В феврале 2023-го Шакил заявил, что принадлежащая ему компания Big Chicken планирует однажды открыть ресторан в космосе Фото: Mike Coppola/Getty Images for Carnival Cruise Line

Год спустя Дизель (прозвище Шака) совершил ещё одно успешное капиталовложение — приобрёл акции Apple. «Я узнал, что в компанию вложился Уоррен Баффетт (входит в пятёрку самых богатых людей мира с состоянием в $ 117 млрд. — Прим. «Чемпионата»). А всё, к чему он прикасается, превращается в золото. Поэтому я всегда в деле, — признался спортсмен. — Сегодня мне гораздо легче, чем пару десятилетий назад, потому что у меня есть большая команда советников. Вы никогда не выиграете чемпионат без команды. И величайшие лидеры — это те, кто достаточно умён, чтобы нанять людей умнее себя. В моей команде ребята, которые учились в Гарварде, Джорджтауне. Вместе мы принимаем решения об инвестициях».

В детстве Шакил сильно комплексовал из-за заикания и очень расстраивался, когда другие дети посмеивались над ним. Из-за этого он даже бросил колледж, но после обретения статуса баскетбольной суперзвезды О'Нил обратился к специалистам и избавился от проблемы. Это придало ему уверенности и вдохновило на получение хорошего образования. В 2005 году он первым из игроков НБА получил диплом магистра делового управления, а ещё семь лет спустя стал доктором наук в области образования.

Совладелец компании стоимостью $ 12,7 млрд, которая в 2021 году купила Reebok

Огромную роль в становлении О'Нила-инвестора сыграло формирование узнаваемой идентичности, материализовавшейся в регистрацию логотипа Dunkman, ещё когда Шак выступал в студенческой лиге. «Джордан стал королём и заработал кучу денег, но ему самому ничего не принадлежало. Благодаря ему развивались компании, которые лишь нанимали его для рекламы. Поэтому я сказал Шаку: «Давай превратим тебя в полноценный бренд, это будет объект интеллектуальной собственности, который будет принадлежать только тебе и который появится везде — в развлекательной индустрии, в спорте, в сфере технологий. Каждый раз, когда образ Шака использовали в рекламе, компания была обязана ставить логотип, который мы придумали. Благодаря этому он стал очень богатым человеком», — признался агент великого центрового Леонард Армато.

На своём знаменитом логотипе Майкл Джордан забивает сверху с расставленными в стороны ногами. О'Нил же решил использовать свою фишку, которую подсмотрел у центрового ливанского происхождения Рони Сейкали, блиставшего в НБА в 1980-х: парень ставил сверху, сгибая ноги в коленях. Регистрация собственного данка обошлась Шаку в $ 60, и совсем скоро он был представлен на кроссовках Reebok — компании, первой подписавшей контракт с пришедшим в лигу в 1992 году звёздным новичком. Сегодня статуи с забивающим сверху человеком установлены рядом со спортивным комплексом Университета Луизианы и рядом с ареной «Лейкерс».

Шак раздаёт автографы на рекламной сессии Reebok Фото: Han Myung-Gu/Getty Images

«Я пользуюсь преимуществом узнаваемости при поиске новых инвестиций, — признался баскетболист в своей книге «Шак непобеждённый. Биография настоящего монстра НБА». — Благодаря своим достижения в НБА я могу завести разговор с кем угодно». Это во многом помогло ему построить огромную бизнес-империю. О'Нил владеет более чем 50 брендами, среди которых 155 ресторанов быстрого питания Five Guys, более сотни магазинов пончиков Krispy Kreme, 17 киосков с кренделями Auntie Anne, девять пиццерий Papa John's и 40 круглосуточных фитнес-залов. Его сеть Big Chicken составляет 18 заведений в США (в прошлом году открылась франшиза в испанской Валенсии) и на двух круизных лайнерах Carnival Cruise.

Жемчужиной портфолио Дизеля является частичное владение компанией ABG (Authentic Brands Group), специализирующейся на управлении брендами. В частности, компания владеет правами на творческое наследие знаменитостей, включая Мохаммеда Али, Элвиса Пресли и Мэрилин Монро. Спортсмен пришёл в компанию в 2015-м и сегодня является вторым по величине её индивидуальным акционером. За последние годы ABG заметно увеличила линейку активов, приобретя бренды одежды Brooks Brothers и Aeropostale, а также журнал Sports Illustrated. В 2021-м компания приобрела у adidas за $ 2 млрд гиганта рынка спортивной одежды Reebok. Круто осознавать, что стал совладельцем компании, которая 20 лет назад была твоим первым большим спонсором. В 2023 году стоимость ABG составляет $ 12,7 млрд.

Зашёл в магазин и купил незнакомой женщине ноутбуки для её детей

Не забывает Шак и про баскетбол. Последние девять лет он был миноритарным владельцем клуба НБА «Сакраменто Кингз», но расстался со своим пакетом акций после подписания соглашения с букмекерской компанией WynnBET, чтобы не возникло конфликта интересов. «Сейчас его бренд сильнее, чем когда-либо, — считает Наташа Брайсон, доцент Техасского университета A&M, специализирующаяся на брендинге спортсменов. — Он буквально изменил то, что значит быть спортсменом на пенсии». Бизнес-холдинги О'Нила настолько обширны и разнообразны, что его команда уже несколько лет проводит «Саммиты Шака», чтобы собрать представителей всех его брендов и партнёрств под одной крышей и спланировать кампании.

О'Нил на презентации своей статуи в «STAPLES Center» в Лос-Анджелесе в 2017 году Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Разумеется, далеко не все проекты Шака успешны. Банкротство пережили интернет-провайдер Freeinternet и бренд обуви и одежды Dunk.net, в которые он вложился в начале нулевых. Кроме того, в 2011 году на него и Ламара Одома подали в суд за рекламу браслетов Power Balance, с помощью которых производители обещали улучшить спортивные результаты. Позже дело было прекращено. «Очень жалею об ошибке при переговорах со Starbucks. Всё шло замечательно, я встретился с их генеральным директором Шульцем, и он попросил помощницу принести нам кофе. Но я сказал, что предпочитаю горячий шоколад, а кофе не пью. Шульц изменился в лице и отменил сделку», — винит себя за излишнюю прямолинейность Дизель.

Немало времени баскетболист уделяет благотворительности. Как-то О'Нил оплатил счёт за ужин всем в нью-йоркском ресторане, включая официантов. Однажды он купил стиральную машину и телевизор для пары в магазине Dallas Best Buy. Шак покрыл расходы на похороны и пожертвовал $ 50 тыс. семье жертвы массовой стрельбы и купил дом семье ребенка, который был парализован после выстрела. Совсем недавно он зашёл в магазин и купил женщине ноутбуки для её детей.

«Все любят Шакила. И я думаю, что это одна из вещей, которая делает его таким особенным в его деловой жизни», — считает Кен Гансбергер, управляющий директор и консультант по вопросам частного благосостояния в UBS, который работает со спортсменами, артистами и другими состоятельными людьми. Бабушка Шака может гордиться внуком.