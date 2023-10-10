Егор Дёмин сыграет за «Реал» в товарищеском матче с «Далласом»

Молодой российский баскетболист Егор Дёмин сыграет за «Реал Мадрид» в товарищеском матче с «Даллас Маверикс».

«Маверикс» проведут предсезонную игру с действующими чемпионами Евролиги 10 октября в Мадриде. Это историческое событие, поскольку исполняется 35 лет с момента первых матчей НБА в столице Испании.

Недавно портал nbadraftroom опубликовал свой прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Первое место в списке занял перспективный американский форвард Купер Флэгг, который ранее объявил, что перешёл в класс выпускников старшей школы 2024 года. Это позволит ему принять участие в драфте НБА уже в 2025 году, а не в 2026-м, как это планировалось ранее.

17-летний Егор Дёмин расположился на 47-й строчке в списке.