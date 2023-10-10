Трей Янг: я бы хотел играть с Карри и чему-то научиться у такого игрока

Лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг высказался по поводу звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Вероятно, Карри лучший разыгрывающий в истории. Мне хотелось бы оказаться рядом с ним и чему-то научиться у такого игрока. Особенно с учётом того, каким человеком он является. Если попросить у Стефа совет, он его даст», – приводит слова Янга Bleacher Report.

Напомним, Карри провёл всю карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз». В составе «воинов» баскетболист выиграл четыре чемпионских титула. К тому же при завоевании последнего трофея в сезоне -2021/2022 35-летний Стефен получил награду самому ценному игроку финала. Этот приз стал первым в его карьере.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию: