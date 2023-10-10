Паскуаль — о слабом старте «Зенита»: потеряли настрой, но ничего страшного — сезон долгий

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от ЦСКА (76:80) высказался о неудачном старте команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Чем можно объяснить два поражения в трёх матчах на старте сезона? Я думаю, что ситуации были разными. С ЦСКА было классическое противостояние, к которому одна команда просто подошла лучше. Была одна игра, а в 1-м туре была другая — там была команда, которая выиграла Суперкубок и после этого ментально оказалась не готова. Все матчи разные, но это правда, теперь у нас два поражения дома. Но надо продолжать, сезон долгий, надо улучшать свою игру, это важно, и готовиться к следующим встречам.

Может ли быть причиной то, что команда ещё не сыгралась? Во всех командах есть новички, но мы же были готовы к Суперкубку, хорошо играли и выиграли первый трофей. Думаю, после этого потеряли настрой, это иногда происходит. Мы хотели победить, но не смогли, в этом разница. Думаю, что сейчас не происходит ничего страшного, впереди много матчей, нужно прогрессировать.

Почему Винс Хантер получил не так много игрового времени? Винс очень важный для нас игрок. Думаю, в Суперкубке он был одним из лучших, как и Дублевич, который также отлично провёл турнир. Сейчас оба они играют немного не на том уровне, но как и вся команда. Возможно, мы немного сдали, но надо улучшать свою игру всем вместе. Мы доверяем и Винсу, и всем нашим игрокам. Когда мы проигрываем, я не люблю выделять тех, из-за кого это произошло, потому что это неправильно. Конечно, все мы — и тренер тоже — должны работать лучше. Вот и всё. Нужно продолжать и готовиться к «Астане», — приводит слова Паскуаля сайт петербургского клуба.