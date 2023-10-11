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Результаты предсезонных матчей НБА 11 октября

Результаты предсезонных матчей НБА 11 октября
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Сегодня, 11 октября, состоялось семь предсезонных матчей НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НБА. Предсезонные матчи 11 октября.

«Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс» — 108:107.
«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 113:109.
«Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс» — 108:102.
«Хьюстон Рокетс» — «Индиана Пэйсерс» — 122:103.
«Нью Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» — 105:122.
«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — 107:115.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 103:98.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Юты» Тэйлена Хортона-Такера, отличившегося сегодня 24 очками, четырьмя подборами и семью результативными передачами. Также стоит отметить защитника «Мемфиса» Десмонда Бэйна, набравшего 21 очко, пять подборов и пять ассистов.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
11 октября 2023, среда. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
108 : 107
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс: Форрест - 13, Янг - 12, Оконгву - 12, Гриффин - 11, Bufkin - 9, Бей - 9, Lundy - 8, Джонсон - 7, Капела - 7, Мюррей - 6, Мэтьюз - 5, Gueye - 2, Фернанду - 2, Мэттьюз - 2, Norris, Миллз
Кливленд Кавальерс: Окоро - 19, Mobley - 10, Bates - 10, Митчелл - 10, Джером - 9, Джонс - 8, Уэйд - 8, ЛеВерт - 7, Merrill - 6, Ньянг - 6, Страс - 3, Porter - 3, Купер - 2, Гарлэнд - 2, Thompson - 2, Мобли - 2, Nance, Smith, Powell
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
11 октября 2023, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 109
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит: Хироу - 22, Суидер - 17, Брайант - 15, Jaquez Jr. - 13, Адебайо - 13, Робинсон - 9, Хайсмит - 8, Ричардсон - 7, Лоури - 3, Йович - 2, Смит - 2, Робинсон - 2, Diallo, Хэмптон, Кэйн, Уильямс, Peterson, Шампани, Батлер, Лав
Шарлотт Хорнетс: Болл - 17, Хэйворд - 15, Розир - 13, Тор - 12, Smith Jr. - 11, Вашингтон - 10, Уильямс - 9, Miller - 8, Ричардс - 7, Самнер - 4, Hunter - 3, Макгауэнс, Bailey, Mensah, Нтиликина
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
11 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 102
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 21, Джексон - 17, Ларэвиа - 16, Родди - 11, Уильямс - 10, Lofton - 8, Альдама - 7, Кеннард - 7, Тиллман - 6, Gilyard - 3, Роуз - 2, Харрисон, Адамс, Уильямс Мл., Морант, Кларк, Hurt, Мюлдер, Смарт, Jackson, Кончар
Милуоки Бакс: Краудер - 14, Коннотон - 13, Бисли - 11, Лопес - 10, Вашингтон Мл. - 9, Боучэмп - 8, Jackson - 8, Livingston - 7, Портис - 7, Лопес - 4, Грин - 3, Уиггинтон - 3, Адетокунбо - 3, Болден - 2, Лиллард, Moore, Пэйн, Миддлтон, Timme, Адетокунбо, Gortman
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
11 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
122 : 103
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Хьюстон Рокетс: Whitmore - 15, Шенгюн - 15, Smith - 14, Грин - 11, Исон - 11, Ванвлит - 10, Тэйт - 9, Williams - 9, Thompson - 7, Samuels - 6, Ландейл - 4, Хаджинс - 3, Дэйс - 3, Mayer - 3, Холидей - 2, Брукс, Хинтон, Марьянович
Индиана Пэйсерс: Несмит - 18, Матурин - 14, Смит - 11, Sheppard - 11, Toppin - 8, Walker - 7, Макконнелл - 7, Hield - 6, Браун - 6, Нвора - 6, Джексон - 3, Wong - 2, Тайс - 2, Tshiebwe - 2, Браун
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
11 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
105 : 122
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 14, Сиброн - 13, Уильямсон - 12, Макколлум - 12, Джонс - 11, Дэниэлс - 10, Lewis - 9, Hawkins - 9, Валанчюнас - 7, Маршалл - 3, Jemison - 3, Лидделл - 2, Nolley II, Robbins, Gates, Альварадо, Нэнс, Murphy, Хилл, Зеллер, Jones
Орландо Мэджик: Картер - 18, Энтони - 13, Банкеро - 12, Фульц - 10, Куин - 9, Вагнер - 9, Howard - 8, Айзек - 7, Битадзе - 7, Саггс - 6, Вагнер - 6, Океке - 5, Скофилд - 5, McClung - 3, Black - 2, Харрис - 2, Хьюстан, Инглс, Харрис, Williams, Уилсон
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
11 октября 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
107 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Окоги - 17, Ли - 11, Аллен - 10, Нуркич - 10, Гордон - 9, Мету - 8, Ойбанкс - 6, Ватанабэ - 6, Джонсон - 5, Букер, Бил, Бол, Бэйтс-Диоп, Литтл, Азубуике, Дюрант
Денвер Наггетс: Strawther - 20, Джексон - 14, Колдуэлл-Поуп - 12, Маррей - 12, Йокич - 9, Гиллеспи - 7, Холидэй - 5, Джордан - 4, Уотсон - 4, Ннаджи - 4, Pickett - 3, Браун, Tyson, Funk, Key, Franklin, Boum, Huff, Чанчар, Гордон
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
11 октября 2023, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 98
Юта Джаз
Ньютаун
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 16, Коффи - 15, Ковингтон - 11, Мун - 9, Диабате - 9, Хиланд - 7, Батюм - 7, Пламли - 7, Мэнн - 6, Brown - 5, Martin Jr. - 4, Зубац - 4, Джордж - 3, Уэстбрук, Бостон, Моррис, Miller, Примо, Пауэлл, Дарлинг, Williams
Юта Джаз: Хортон-Такер - 24, Маркканен - 16, Кларксон - 12, George - 10, Олиник - 8, Фонтеккио - 7, Sexton - 5, Dunn - 4, Агбаджи - 4, Коллинс - 3, Кесслер - 3, Юртсевен - 2, Hendricks, Sensabaugh, Hauser, Лэнгфорд, Samanic, Kinsey, Поттер, Джузэнг, Ongenda
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