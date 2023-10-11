Результаты предсезонных матчей НБА 11 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 11 октября, состоялось семь предсезонных матчей НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НБА. Предсезонные матчи 11 октября.

«Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс» — 108:107.

«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 113:109.

«Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс» — 108:102.

«Хьюстон Рокетс» — «Индиана Пэйсерс» — 122:103.

«Нью Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» — 105:122.

«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — 107:115.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 103:98.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Юты» Тэйлена Хортона-Такера, отличившегося сегодня 24 очками, четырьмя подборами и семью результативными передачами. Также стоит отметить защитника «Мемфиса» Десмонда Бэйна, набравшего 21 очко, пять подборов и пять ассистов.