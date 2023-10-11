Результаты предсезонных матчей НБА 11 октября

Сегодня, 11 октября, состоялось семь предсезонных матчей НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НБА. Предсезонные матчи 11 октября.
«Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс» — 108:107.
«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 113:109.
«Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс» — 108:102.
«Хьюстон Рокетс» — «Индиана Пэйсерс» — 122:103.
«Нью Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» — 105:122.
«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — 107:115.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 103:98.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Юты» Тэйлена Хортона-Такера, отличившегося сегодня 24 очками, четырьмя подборами и семью результативными передачами. Также стоит отметить защитника «Мемфиса» Десмонда Бэйна, набравшего 21 очко, пять подборов и пять ассистов.
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