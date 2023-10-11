Джамал Маррей: если бы не баскетбол, я бы занимался ММА

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей рассказал о том, что он хотел бы заниматься смешанными единоборствами.

«Это просто навык. Если бы я не играл в баскетбол, то занимался ММА. Это моя вторая любовь. Теперь я возвращаюсь к своей настоящей работе», — приводит слова Маррея Sportskeeda.

Несколько недель назад Джамал Мюррей был замечен на видео с чемпионом UFC в полусреднем весе Волкановским. Он продержался с чемпионом почти минуту и в конце концов сдался. Казалось, что звезда UFC издевается над звездой НБА, но в конце концов он взял его в захват и заставил баскетболиста сдаться.

Напомним, в минувшем розыгрыше плей-офф Джамал Маррей принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 26,1 очка, 7,1 передачи и 5,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,3, трёхочковых — 39,6.