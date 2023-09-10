Джамал Маррей посетил турнир UFC 293, который состоялся в Сиднее

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Денвер Наггетс» и действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джамал Маррей посетил турнир по смешанным единоборствам UFC 293, который состоялся в Сиднее (Австралия) в ночь с 9 на 10 сентября.
Джамал Маррей
Фото: Кадр из трансляции
В главном бою действующий чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту против пятого номера рейтинга американца Шона Стрикленда.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда единогласным решением судей. Стрикленд одержал 28-ю победу в карьере при пяти поражениях. Адесанья потерпел третье поражение в карьере. В его активе 24 победы.
Напомним, в минувшем розыгрыше плей-офф Джамал Маррей принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 26,1 очка, 7,1 передачи и 5,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,3, трёхочковых — 39,6.
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