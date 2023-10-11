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Заместитель комиссара НБА: мы бы хотели провести матч на «Сантьяго Бернабеу»

Заместитель комиссара НБА: мы бы хотели провести матч на «Сантьяго Бернабеу»
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Марк Тейтум, заместитель комиссара Национальной баскетбольной ассоциации Адама Сильвера, заявил, что стадион футбольного клуба «Реал Мадрид» «Сантьяго Бернабеу» подошёл бы для большого баскетбольного матча.

«У меня была возможность увидеть новый «Бернабеу», и трансформации действительно замечательные. Я видел систему поднятия и опускания газона. Это стадион мирового класса. Если сложатся обстоятельства, мы бы хотели там провести матч.

Команды хотят играть там. Лука Дончич говорил, что хотел бы попробовать», — приводит слова Тейтума Basket News со ссылками на Mundo Deportivo Marca.

Тейтум приезжал в Мадрид на товарищеский матч между «Реалом» и «Даллас Маверикс» (127:123). Предсезонный матч между командами был приурочен к 35-летнему юбилею первых матчей клубов Национальной баскетбольной ассоциации в Испании, которые прошли в 1988 году.

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