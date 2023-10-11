Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал» обыграл «Даллас» в товарищеском матче, уступая 12 очков в четвёртой четверти

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Даллас Маверикс» и мадридский «Реал». Игра проходила в Мадриде и завершилась победой испанской команды со счётом 127:123.

Отметим, что в начале заключительной четверти преимущество команды из Национальной баскетбольной ассоциации составляло 12 очков, но хозяева смогли переломить ход встречи в самой концовке.

Самым результативным в составе победителей стал аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо, на счету которого 20 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. В заявку мадридцев на игру вошёл российский разыгрывающий Егор Дёмин.

Лидер «Далласа» Лука Дончич провёл на площадке менее пяти минут и набрал девять очков. Тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока.

Напомним, предсезонный матч между командами приурочен к 35-летнему юбилею первых матчей клубов Национальной баскетбольной ассоциации в Испании, которые прошли в 1988 году.