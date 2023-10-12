Еврокубок: результаты матчей 11 октября, турнирная таблица

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Сегодня, 11 октября, состоялись пять матчей в рамках Еврокубка.

Отметим уверенную победу действующего победителя турнира испанской «Гран Канарии» над сенсационным победителем прошлого чемпионата Германии «Ратиофарм Ульм» и непростую победу финалиста прошлого сезона турецкого «Тюрк Телеком» над черногорской «Будучностью».

Еврокубок, результаты матчей 11 октября:

«Цедевита Олимпия» (Словения) — «Ховентуд» (Испания) — 87:88 — после овертайма;

«Тюрк Телеком» (Турция) — «Будучность» (Черногория) — 79:77;

«Умана Рейер» (Италия) — «Париж» (Франция) — 75:81;

«Шлёнск» (Польша) — «У-БТ» (Румыния) — 67:70;

«Гран Канария» (Испания) — «Ратиофарм Ульм» (Германия) — 111:82.

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