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Кендрик Перкинс прокомментировал 11-е место Батлера в топе лучших игроков НБА от ESPN

Кендрик Перкинс прокомментировал 11-е место Батлера в топе лучших игроков НБА от ESPN
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс отреагировал на 11-е место звёздного лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера в рейтинге лучших игроков НБА по версии ESPN.

«Джимми в плей-офф — это реальная вещь. Мы должны перестать неуважительно относиться к Джимми Батлеру. По моему мнению, он входит в десятку лучших игроков лиги», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Today.

В минувшем сезоне «Майами» пробился в плей-офф с восьмым номером посева, но стал победителем Восточной конференции и дошёл до финала турнира, где уступил в серии «Денвер Наггетс» — 1-4.

Батлер в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи в минувшем регулярном сезоне. В плей-офф форвард принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 26,8 очка, делая 6,3 подбора и 5,9 передачи.

Джимми Батлер принимает участие в двусторонке «Майами»:

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