Кто является лучшим разыгрывающим в НБА на данный момент?

Мы запускаем серию ежедневных опросов, где мы хотим выяснить мнение посетителей сайта о том, кто является лучшим на каждой позиции в НБА на данный момент. Сегодня мы начнём с разыгрывающих. Кто является лучшим на данный момент?

В минувшем сезоне Стефен Карри в среднем набирал 29,4 очка, делал 6,1 подбора и 6,3 результативной передачи. Его «Голден Стэйт Уорриорз» остановился на стадии второго раунда, уступив «Лос-Анджелес Лейкерс».

Лука Дончич показывал следующие цифры: 32,4 очка, 8,6 подбора и 8 передач. «Даллас Маверикс» не попал в плей-офф.

Дэмьен Лиллард: 32,2 очка, 4,8 подбора и 7,3 передачи. «Портленд Трэйл Блэйзерс» не вышел в плей-офф. Лиллард, в свою очередь, перешёл в «Милуоки Бакс».

Шей Гилджес-Александер: 31,4 очка, 4,8 подбора и 5,5 передачи. «Оклахома-Сити Тандер» не прошёл стадию плей-ин.

ДеАарон Фокс: 25 очков, 4,2 подбора и 6,1 передачи. «Сакраменто Кингз» вылетел в первом раунде.