Шакил О'Нил вернётся в Reebok и станет президентом компании по баскетболу

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил вернётся в компанию Reebok, которую покинул 25 лет назад, чтобы основать собственную обувную марку. О'Нил займёт пост президента компании по баскетболу. Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» был первой суперзвездой, с которой Reebok подписал контракт в 1992 году.

«Мы просто хотим сделать всё по-другому. Это то, чем мы были известны в те времена и чему мы хотим оставаться верными сейчас. Большая часть моей роли будет заключаться в использовании моих связей для наведения мостов, установления контактов между брендом и игроками и помощи этим игрокам в их развитии в рамках партнёрства с Reebok», — приводит слова О'Нила Sportskeeda.

Бывший центровой О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Помимо завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом.