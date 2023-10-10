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Шакил О'Нил считает, что бывшие игроки НБА обыграли бы современных

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил опубликовал новый пост в социальных сетях. Знаменитый центровой прикрепил картинку, на которой изображены две команды — сборная экс-игроков НБА и сборная действующих звёзд лиги.

В команду к О'Нилу попали Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Майкл Джордан и Карим Абдул-Джаббар.

В современной команде оказались Стефен Карри, Яннис Адетокунбо, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Никола Йокич.

«Вы уже знаете мой вопрос. Я говорю — 4-2 в пользу своей команды, конечно», — написал О'Нил.

Бывший центровой О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Помимо завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом.