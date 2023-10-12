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Видеообзор победы «Тюрк Телекома» в матче с «Будучностью» во 2-м туре Еврокубка

Видеообзор победы «Тюрк Телекома» в матче с «Будучностью» во 2-м туре Еврокубка
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Вчера, 11 октября, состоялся матч Еврокубка, в котором «Тюрк Телеком» (Турция) обыграл «Будучность» (Черногорию) — 79:77.

«Тюрк Телеком» обыграл «Будучность» во 2-м туре Еврокубка:

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