Видеообзор победы «Тюрк Телекома» в матче с «Будучностью» во 2-м туре Еврокубка
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Вчера, 11 октября, состоялся матч Еврокубка, в котором «Тюрк Телеком» (Турция) обыграл «Будучность» (Черногорию) — 79:77.
«Тюрк Телеком» обыграл «Будучность» во 2-м туре Еврокубка:
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