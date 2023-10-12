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Результаты всех матчей Евролиги 12 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 12 октября, турнирная таблица
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12 октября стартовал второй тур Евролиги. Команды из разных уголков Европы встречались между собой. В рамках турнира было проведено четыре матча. Игра израильского «Маккаби» с итальянским «Миланом» была перенесена на неопределённый срок из-за военных действий на территории Израиля.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Анадолу Эфес» – «Реал» – 80:103;
«АСВЕЛ» – «Партизан» – 62:88;
«Альба» – «Баскония» – 86:91;
«Панатинаикос» – «Бавария» – 78:71.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
12 октября 2023, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
80 : 103
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Tunca, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Yilmaz, Willis, Жижич, Jones
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
62 : 88
Партизан
Белград, Сербия
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Jackson, де Коло, Egbunu, Фалл, N'Diaye, Яаков, Jackson
Партизан: Ледей, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
86 : 91
Баскония
Витория, Испания
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Nikic, Самар, Олинде, Тиман, Bean
Баскония: Ховард, Манньон, Райэсте, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Diop, Котсар, Костелло, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
78 : 71
Бавария
Мюнхен, Германия
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Guy, Мораитис, Бальцеровски, Папапетру, Grant, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Манцукас
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Гиффей, Бонга, Больмаро, Обст, Ибака, Вимберг, Brankovic, Букер, Гиллеспи

После двух туров лидером является мадридский «Реал», который ранее обыграл «Басконию» со счётом 79:77. Стоит отметить, что клуб из Мадрида является действующим чемпионом Евролиги. Команда в «Финале четырёх» сперва обыграла каталонскую «Барселону» (78:66), а затем в битве за золото одолела греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

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