Результаты всех матчей Евролиги 12 октября, турнирная таблица

12 октября стартовал второй тур Евролиги. Команды из разных уголков Европы встречались между собой. В рамках турнира было проведено четыре матча. Игра израильского «Маккаби» с итальянским «Миланом» была перенесена на неопределённый срок из-за военных действий на территории Израиля.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Анадолу Эфес» – «Реал» – 80:103;

«АСВЕЛ» – «Партизан» – 62:88;

«Альба» – «Баскония» – 86:91;

«Панатинаикос» – «Бавария» – 78:71.

После двух туров лидером является мадридский «Реал», который ранее обыграл «Басконию» со счётом 79:77. Стоит отметить, что клуб из Мадрида является действующим чемпионом Евролиги. Команда в «Финале четырёх» сперва обыграла каталонскую «Барселону» (78:66), а затем в битве за золото одолела греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.