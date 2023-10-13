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Игрок «Партизана» Кевин Пантер забросил 68 штрафных бросков подряд. Это рекорд Евролиги

Игрок «Партизана» Кевин Пантер забросил 68 штрафных бросков подряд. Это рекорд Евролиги
Кевин Пантер
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Форвард баскетбольного сербского клуба «Партизан» американец Кевин Пантер после игры с французским АСВЕЛом (88:62) обновил свой же рекорд Евролиги по заброшенным штрафным броскам. Теперь на счету игрока 68 точных попаданий с линии кряду. Об этом сообщает Basket News.

Отметим, что 30-летний Пантер является первым американцем, который стал капитаном в белградском «Партизане». При этом Кевин по ходу прошлого сезона мог перейти в испанскую «Барселону», но остался в клубе, за которой он выступает с сезона-2021/2022.

Напомним, «Партизан» во главе с Пантером впервые за долгое время в прошлом сезоне вышел в плей-офф Евролиги. Команда выиграла два стартовых матча у мадридского «Реала» на выезде, но затем уступила в трёх встречах кряду, проиграв в итоге со счётом 2-3.

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