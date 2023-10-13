Брукс был оштрафован НБА за удар в паховую область Тайса во время предсезонного матча

Новоиспечённый лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс получил штраф от Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в размере $ 25 тыс. за удар в паховую область центрового «Индианы Пэйсерс» Даниэля Тайса во время предсезонного матча. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что Брукс перешёл в «Рокетс» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд после открытия рынка свободных агентов в июле. По новому контракту Диллон заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн.

В прошлом сезоне НБА в составе «Мемфиса» Брукс принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 14,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за игру.