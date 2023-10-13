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Игроки «Денвера» смогли перевести матч с «Чикаго» в овертайм за 0,6 секунды до конца

Игроки «Денвера» смогли перевести матч с «Чикаго» в овертайм за 0,6 секунды до конца
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Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Брэкстон Ки принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз» (124:133 ОТ) и стал автором примечательного момента.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
13 октября 2023, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
133 : 124
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Чикаго Буллз: Дерозан - 19, Лавин - 17, Карузо - 14, Вучевич - 10, Тэйлор - 10, Уайт - 8, Картер - 8, Phillips - 8, Досунму - 7, Терри - 7, Джексон - 7, Драммонд - 6, Джонс - 5, Крэйг - 5, Уильямс - 2, Битим, Хайдеггер, Sanogo, Льюис, Дрелл
Денвер Наггетс: Йокич - 17, Strawther - 16, Гиллеспи - 13, Tyson - 10, Key - 10, Джексон - 9, Funk - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Холидэй - 6, Маррей - 6, Гордон - 6, Huff - 5, Уотсон - 4, Ннаджи - 3, Pickett - 3, Джордан, Franklin, Boum

За 0,6 секунды до конца основного времени Ки получил передачу на кольцо от лёгкого форварда Хантера Тайсона. В итоге Брэкстон сумел добавить мяч в корзину и перевести таким образом игру в дополнительное время.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 26-летний Ки не был выбран на драфте НБА 2020 года. Однако в сезоне-2021/2022 форвард сыграл за «Финикс Санз» и «Детройт Пистонс». В общей сложности Ки провёл в лиге 14 матчей — все в качестве запасного.

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