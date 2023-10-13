Игроки «Денвера» смогли перевести матч с «Чикаго» в овертайм за 0,6 секунды до конца

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Брэкстон Ки принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз» (124:133 ОТ) и стал автором примечательного момента.

За 0,6 секунды до конца основного времени Ки получил передачу на кольцо от лёгкого форварда Хантера Тайсона. В итоге Брэкстон сумел добавить мяч в корзину и перевести таким образом игру в дополнительное время.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 26-летний Ки не был выбран на драфте НБА 2020 года. Однако в сезоне-2021/2022 форвард сыграл за «Финикс Санз» и «Детройт Пистонс». В общей сложности Ки провёл в лиге 14 матчей — все в качестве запасного.