Кто станет чемпионом? Кто возьмёт MVP? Ответили генеральные менеджеры команд НБА

В НБА каждый год реализуется интересная практика — проводится анонимный опрос всех генеральных менеджеров лиги по поводу нынешнего состояния команд, игроков и прогнозов на следующий сезон. Смотреть результаты голосований становится особенно интересно через несколько лет, поскольку по ним очень хорошо видны те мнения и то восприятие, что доминировали в тот или иной год. Порой мнения руководителей оказываются довольно точными, а порой становятся настоящими перлами. Одним из самых запоминающихся моментов стало то, что Карл-Энтони Таунс победил в опросе «Кого бы вы выбрали из всех игроков лиги, чтобы начать свою франшизу НБА?». С каждым годом вспоминать подобное становится всё более забавно.
О чëм же думают главные архитекторы команд НБА в этом году? В каких игроков и команды верят, а кого недооценивают? Давайте посмотрим на результаты опроса по наиболее важным темам, а в комментариях попробуем сравнить наши ощущения со специалистами.
Никола Йокич
Фото: Getty Images
Кто станет чемпионом НБА сезона-2023/2024?
- «Бостон Селтикс» — 33%
- «Денвер Наггетс» — 33%
- «Милуоки Бакс» — 23%
- «Финикс Санз» — 7%
- «Лос-Анджелес Клипперс» — 3%.
В прошлом году в опросе победил «Милуоки Бакс» (43%). Титул в итоге выиграл «Денвер Наггетс».
Кто станет MVP сезона-2023/2024?
- Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 43%
- Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 20%
- Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 13%
- Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 10%
Также получили голоса: Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
В прошлом году в опросе победил Лука Дончич (48%). Награду в итоге получил Джоэл Эмбиид.
Стефен Карри
Фото: Getty Images
Если бы вам предстояло развивать новую франшизу и вы бы могли подписать любого игрока в НБА — кто бы им был?
- Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 33%
- Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 23%
- Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 13%
- Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 10%
- Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 7%.
Также получили голоса: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Джоэд Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
В прошлом году в опросе победил Яннис Адетокунбо (55%).
Кто из игроков лиги заставляет тренера оппонентов делать наибольшее количество адаптаций и изменений?
- Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 40%
- Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 33%
- Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 13%
- Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 3%.
В прошлом году в опросе также победил Стефен Карри (52%).
Энтони Эдвардс
Фото: Getty Images
Кто из игроков проведёт прорывной сезон?
- Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 23%
- Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») — 20%
- Франц Вагнер («Орландо Мэджик») — 13%
- Паоло Банкеро («Орландо Мэджик») — 7%
- Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс») — 7%.
Также получили голоса: Десмонд Бэйн («Мемфис Гриззлиз»), Микал Бриджес («Бруклин Нетс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»), Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»), Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»), Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз»), Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»), Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»).
В прошлом году в опросе победил Эван Мобли (21%).
Кто из игроков, перешедших в новые команды, окажет наибольшее влияние на игру?
- Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс») — 47%
- Джру Холидэй («Бостон Селтикс») — 13%
- Брэдли Бил («Финикс Санз») — 10%
- Кристапс Порзингис («Бостон Селтикс») — 7%
- Фред Ванвлит («Хьюстон Рокетс») — 7%
- Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 7%.
Также получили голоса: Диллон Брукс («Хьюстон Рокетс»), Юсуф Нуркич («Финикс Санз»), Маркус Смарт («Мемфис Гриззлиз»).
В прошлом году победил Донован Митчелл (59%).
Виктор Вембаньяма
Фото: Getty Images
Кто выиграет награду «Новичок года» в сезоне-2023/2024?
- Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 50%
- Скут Хендерсон («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 27%
- Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер») — 20%
- Александар Везенков («Сакраменто Кингз») — 3%.
В прошлом году в опросе победил Паоло Банкеро (79%). Он же и выиграл в итоге награду.
Кто из новичков будет лучшим игроком через пять лет?
- Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 90%.
Также получили голоса: Скут Хендерсон («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»), Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс»).
В прошлом году победил Паоло Банкеро (31%).
Никола Миротич
Фото: Getty Images
Кто является лучшим иностранным игроком за пределами НБА?
- Никола Миротич («Олимпия» Милан) — 37%
- Уолтер Тавареш («Реал» Мадрид) — 27%
- Алекс Сарр («Перт Уайлдкэтс») — 13%
- Джанан Муса («Реал» Мадрид) — 10%
- Вилли Эрнангомес («Барселона») — 7%.
Также получили голоса: Хуанчо Эрнангомес («Панатинаикос») и Рокас Йокубайтис («Барселона»).
В прошлом году в опросе победил Виктор Вембаньяма.
Кто является лучшим тренером в НБА?
- Эрик Споэльстра («Майами Хит») — 73%
- Тайрон Лю («Лос-Анджелес Клипперс») — 10%
- Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз») — 7%
- Грег Попович («Сан-Антонио Спёрс») — 7%
- Майк Мэлоун («Денвер Наггетс») — 3%.
В прошлом году в опросе победил Эрик Споэльстра (52%).
Со всеми деталями голосования можно ознакомиться на официальном сайте НБА.