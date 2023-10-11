Кто станет чемпионом? Кто возьмёт MVP? Ответили генеральные менеджеры команд НБА

В НБА каждый год реализуется интересная практика — проводится анонимный опрос всех генеральных менеджеров лиги по поводу нынешнего состояния команд, игроков и прогнозов на следующий сезон. Смотреть результаты голосований становится особенно интересно через несколько лет, поскольку по ним очень хорошо видны те мнения и то восприятие, что доминировали в тот или иной год. Порой мнения руководителей оказываются довольно точными, а порой становятся настоящими перлами. Одним из самых запоминающихся моментов стало то, что Карл-Энтони Таунс победил в опросе «Кого бы вы выбрали из всех игроков лиги, чтобы начать свою франшизу НБА?». С каждым годом вспоминать подобное становится всё более забавно.

О чëм же думают главные архитекторы команд НБА в этом году? В каких игроков и команды верят, а кого недооценивают? Давайте посмотрим на результаты опроса по наиболее важным темам, а в комментариях попробуем сравнить наши ощущения со специалистами.

Никола Йокич Фото: Getty Images

Кто станет чемпионом НБА сезона-2023/2024?

«Бостон Селтикс» — 33%

«Денвер Наггетс» — 33%

«Милуоки Бакс» — 23%

«Финикс Санз» — 7%

«Лос-Анджелес Клипперс» — 3%.

В прошлом году в опросе победил «Милуоки Бакс» (43%). Титул в итоге выиграл «Денвер Наггетс».

Кто станет MVP сезона-2023/2024?

Также получили голоса: Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

В прошлом году в опросе победил Лука Дончич (48%). Награду в итоге получил Джоэл Эмбиид.

Стефен Карри Фото: Getty Images

Если бы вам предстояло развивать новую франшизу и вы бы могли подписать любого игрока в НБА — кто бы им был?

Также получили голоса: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Джоэд Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

В прошлом году в опросе победил Яннис Адетокунбо (55%).

Кто из игроков лиги заставляет тренера оппонентов делать наибольшее количество адаптаций и изменений?

Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 40%

Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 33%

Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 13%

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 3%.

В прошлом году в опросе также победил Стефен Карри (52%).

Энтони Эдвардс Фото: Getty Images

Кто из игроков проведёт прорывной сезон?

Также получили голоса: Десмонд Бэйн («Мемфис Гриззлиз»), Микал Бриджес («Бруклин Нетс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»), Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»), Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»), Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз»), Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»), Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»).

В прошлом году в опросе победил Эван Мобли (21%).

Кто из игроков, перешедших в новые команды, окажет наибольшее влияние на игру?

Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс») — 47%

Джру Холидэй («Бостон Селтикс») — 13%

Брэдли Бил («Финикс Санз») — 10%

Кристапс Порзингис («Бостон Селтикс») — 7%

Фред Ванвлит («Хьюстон Рокетс») — 7%

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 7%.

Также получили голоса: Диллон Брукс («Хьюстон Рокетс»), Юсуф Нуркич («Финикс Санз»), Маркус Смарт («Мемфис Гриззлиз»).

В прошлом году победил Донован Митчелл (59%).

Виктор Вембаньяма Фото: Getty Images

Кто выиграет награду «Новичок года» в сезоне-2023/2024?

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 50%

Скут Хендерсон («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 27%

Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер») — 20%

Александар Везенков («Сакраменто Кингз») — 3%.

В прошлом году в опросе победил Паоло Банкеро (79%). Он же и выиграл в итоге награду.

Кто из новичков будет лучшим игроком через пять лет?

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 90%.

Также получили голоса: Скут Хендерсон («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»), Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс»).

В прошлом году победил Паоло Банкеро (31%).

Никола Миротич Фото: Getty Images

Кто является лучшим иностранным игроком за пределами НБА?

Никола Миротич («Олимпия» Милан) — 37%

Уолтер Тавареш («Реал» Мадрид) — 27%

Алекс Сарр («Перт Уайлдкэтс») — 13%

Джанан Муса («Реал» Мадрид) — 10%

Вилли Эрнангомес («Барселона») — 7%.

Также получили голоса: Хуанчо Эрнангомес («Панатинаикос») и Рокас Йокубайтис («Барселона»).

В прошлом году в опросе победил Виктор Вембаньяма.

Кто является лучшим тренером в НБА?

В прошлом году в опросе победил Эрик Споэльстра (52%).

Со всеми деталями голосования можно ознакомиться на официальном сайте НБА.