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Результаты предсезонных матчей НБА 13 октября

Результаты предсезонных матчей НБА 13 октября
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Сегодня, 13 октября, состоялось восемь предсезонных матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 105:108
«Оклахома-Сити Тандер» — «Детройт Пистонс» — 125:128.
«Вашингтон Уизардс» — «Шарлотт Хорнетс» — 98:92.
«Атланта Хоукс» — «Мемфис Гриззлиз» — 103:102.
«Бруклин Нетс» — «Маккаби Раанана» — 135:103.
«Чикаго Буллз» — «Денвер Наггетс» — 133:124 ОТ.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 87:120.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 111:122.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру тяжёлого форварда «Хьюстона» Джабари Паркера, набравшего 22 очка, девять подборов и две передачи. Санти Альдама из «Мемфиса», в свою очередь, отметился 22 очками, семью подборами и шестью передачами. Центровой «Детройта» Джеймс Уайзмен записал на свой счёт 20 очков, 10 подборов и две передачи.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
13 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 108
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 19, Уэйд - 14, Страс - 13, Bates - 12, Mobley - 11, Митчелл - 9, Porter - 7, Ньянг - 6, Джером - 5, Мобли - 5, Smith - 2, Окоро - 2, Купер, ЛеВерт, Merrill, Nance, Thompson, Рубио, Powell, Джонс, Аллен
Орландо Мэджик: Вагнер - 18, Вагнер - 14, Фульц - 13, Энтони - 9, Саггс - 8, Howard - 8, Картер - 7, Банкеро - 6, Williams - 6, Инглс - 5, Black - 4, Айзек - 4, Куин - 4, McClung - 2, Хьюстан, Океке, Харрис, Харрис, Уилсон, Скофилд, Битадзе
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
13 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 128
Детройт Пистонс
Детройт
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 24, Уильямс - 17, Холмгрен - 16, Dieng - 14, Гилджес-Александер - 12, Джо - 10, Wallace - 9, Мицич - 7, Гидди - 5, Уильямс - 5, Уотерс III - 4, Сарр - 2, Уильямс, Дав. Бертанс, Уайт, Johnson, Уиггинс, Робинсон-Эрл
Детройт Пистонс: Уайзмен - 20, Умуде - 18, Sasser - 17, Хейз - 16, Айви - 13, Стюарт - 12, Бёркс - 9, Багли III - 9, Thompson - 8, Харрис - 6, Дюрен, Каннингем, Моррис, Роден, Ливерс, Evbuomwan, Cazalon, Simpson, Бейхайм, Porter, Богданович
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
13 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
98 : 92
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 19, Coulibaly - 12, Пул - 11, Дэвис - 9, Кисперт - 9, Butler - 7, Роллинз - 6, Гэффорд - 6, Мускала - 6, Оморуи - 6, Джонс - 1, Bernard, Галлинари, Cooks, Фостер, Райт
Шарлотт Хорнетс: Розир - 13, Болл - 12, Вашингтон - 11, Ричардс - 9, Уильямс - 9, Miller - 9, Тор - 7, Макгауэнс - 6, Нтиликина - 5, Smith Jr. - 4, Самнер - 3, Bailey - 2, Mensah - 2, Хэйворд, Hunter
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
13 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
103 : 102
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Атланта Хоукс: Янг - 20, Джонсон - 14, Bufkin - 12, Gueye - 12, Мэтьюз - 12, Мюррей - 7, Капела - 7, Lundy - 5, Гриффин - 5, Фернанду - 3, Norris - 2, Форрест - 2, Богданович - 2, Миллз, Мэттьюз
Мемфис Гриззлиз: Jackson - 24, Альдама - 22, Уильямс Мл. - 12, Уильямс - 12, Родди - 9, Lofton - 7, Адамс - 5, Gilyard - 3, Hurt - 3, Мюлдер - 3, Харрисон - 2, Тиллман, Ларэвиа, Кончар
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
13 октября 2023, пятница. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
87 : 120
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 17, Дэниэлс - 13, Hawkins - 13, Ингрэм - 10, Маршалл - 9, Lewis - 8, Уильямсон - 4, Джонс - 4, Gates - 3, Nolley II - 2, Хилл - 2, Jemison - 2, Сиброн, Crutcher, Альварадо, Валанчюнас, Нэнс, Murphy, Лидделл, Зеллер, Jones
Хьюстон Рокетс: Smith - 22, Thompson - 12, Грин - 12, Шенгюн - 12, Whitmore - 8, Исон - 8, Брукс - 7, Williams - 7, Ванвлит - 6, Samuels - 4, Дэйс - 4, Марьянович - 4, Холидей - 3, Хаджинс - 3, Хинтон - 3, Баллок - 3, Грин - 2, Ландейл, Портер, Тэйт, Mayer
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
13 октября 2023, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
133 : 124
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Чикаго Буллз: Дерозан - 19, Лавин - 17, Карузо - 14, Вучевич - 10, Тэйлор - 10, Уайт - 8, Картер - 8, Phillips - 8, Досунму - 7, Терри - 7, Джексон - 7, Драммонд - 6, Джонс - 5, Крэйг - 5, Уильямс - 2, Битим, Хайдеггер, Sanogo, Льюис, Дрелл
Денвер Наггетс: Йокич - 17, Strawther - 16, Гиллеспи - 13, Tyson - 10, Key - 10, Джексон - 9, Funk - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Холидэй - 6, Маррей - 6, Гордон - 6, Huff - 5, Уотсон - 4, Ннаджи - 3, Pickett - 3, Джордан, Franklin, Boum
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
13 октября 2023, пятница. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
111 : 122
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Henderson - 22, Саймонс - 15, Грант - 13, Брогдон - 13, Шарп - 12, Браун - 8, Эйтон - 7, Тибулл - 6, Уокер - 5, Rupert - 3, Reath - 3, Мюррэй - 2, Мэйс - 2, Camara, Conditt IV, Minaya, Knox II, Butler Jr., Баджи, Уильямс
Финикс Санз: Гордон - 20, Букер - 18, Нуркич - 17, Дюрант - 16, Ватанабэ - 10, Гудвин - 9, Ли - 7, Джонсон - 7, Бэйтс-Диоп - 5, Литтл - 5, Азубуике - 5, Мету - 3, Окоги, Бил, Аллен, Ли, Бол, Уэйнрайт, Ойбанкс
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