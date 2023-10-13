Результаты предсезонных матчей НБА 13 октября

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Сегодня, 13 октября, состоялось восемь предсезонных матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 105:108

«Оклахома-Сити Тандер» — «Детройт Пистонс» — 125:128.

«Вашингтон Уизардс» — «Шарлотт Хорнетс» — 98:92.

«Атланта Хоукс» — «Мемфис Гриззлиз» — 103:102.

«Бруклин Нетс» — «Маккаби Раанана» — 135:103.

«Чикаго Буллз» — «Денвер Наггетс» — 133:124 ОТ.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 87:120.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 111:122.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру тяжёлого форварда «Хьюстона» Джабари Паркера, набравшего 22 очка, девять подборов и две передачи. Санти Альдама из «Мемфиса», в свою очередь, отметился 22 очками, семью подборами и шестью передачами. Центровой «Детройта» Джеймс Уайзмен записал на свой счёт 20 очков, 10 подборов и две передачи.