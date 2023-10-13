Гилберт Аренас рассказал, с какого момента «Филадельфию» стали преследовать неудачи

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас вспомнил период «Филадельфии Сиксерс», когда за команду выступал ныне звёздный лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер.

«В «Сиксерс» одновременно были Джимми Батлер, Джоэл Эмбиид, Тобиас Харрис, Джей Джей Редик, а ещё и Бен Симмонс. Это была чемпионская команда. С этого момента всё пошло под откос», — заявил Аренас во время своего подкаста.

Отметим, что Батлер провёл в «Филадельфии» сезон-2018/2019, где принял участие в 55 играх после обмена из «Миннесоты Тимбервулвз». Форвард в регулярном чемпионате набирал в среднем 18,2 очка, 5,3 подбора и четыре передачи. В плей-офф «Сиксерс» уступили в полуфинале конференции «Торонто Рэпторс» — 3-4.

Сын Гилберта Аренаса исполняет броски сверху: