Майлз Бриджес с помощью Джонни Деппа намекнул в соцсетях на свою невиновность

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес у себя в социальных сетях сменил заглавное фото, загрузив туда изображение актёра Джонни Деппа. Об этом информирует Fadeaway World. В настоящий момент Бриджес вновь использует своё фото в качестве заглавного.

Напомним, недавно стало известно, что в отношении Бриджеса выдали ордер. Поводом для этого послужило нарушение запретительного приказа. Выяснилось, что игрок разбил лобовое стекло автомобиля своей бывшей девушки.

Ранее бывшая жена Джонни Деппа обвинила его в физическом и сексуальном насилии. Впоследствии жюри присяжных суда американского штата Вирджиния признало экс-супругу знаменитого актёра, также актрису Эмбер Херд, виновной в клевете на него по иску Деппа о защите его чести и достоинства.

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