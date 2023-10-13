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Гилберт Аренас объяснил, в чём заключается исторический вклад Майкла Джордана в баскетбол

Гилберт Аренас объяснил, в чём заключается исторический вклад Майкла Джордана в баскетбол
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказал мнение, что легенда лиги Майкл Джордан установил стандарты баскетбола, из-за чего многие игроки захотели быть похожими на него.

«Каждый думает, что может пойти по стопам Стефа, однако все хотели быть похожими на Джордана. Майкл Джордан заставил нас захотеть стать баскетболистами. Майкл Джордан был стандартом того, что означает быть игроком НБА», — сказал Аренас в эфире GilsArenaShow.

Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Он двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».

Почему Майкл Джордан не считает себя величайшим:

Уроки истории:
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Ровно 30 лет назад Джордан в первый раз закончил карьеру. Как это было?
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