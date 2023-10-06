Ровно 30 лет назад Джордан в первый раз закончил карьеру. Как это было?

6 октября 1993 года произошло эпохальное событие в истории НБА — легендарный Майкл Джордан объявил о завершении своей карьеры. Потом окажется, что он это сделает ещё два раза, но первый стал настоящей неожиданностью и до сих окружён завесой тайны.

Именно вокруг этого события в карьере Майкла витает наибольшее количество слухов, строятся теории заговора. Неизвестность порождает домыслы. Как же так, 30-летний игрок, находящийся на вершине горы, решает всё закончить? Когда кажется, что можно год за годом выигрывать всё на свете, бить всевозможные рекорды и укреплять свой статус величайшего в истории – всё это прервать?

Давайте вспомним, как это было, какие события привели к этому решению и как это повлияло на лигу.

Азартные игры и оформление первого три-пита

Майкл Джордан после завоевания третьего титула Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Во время плей-офф 1993 года вокруг Джордана витала крайне напряжённая атмосфера. Одновременно с тем, что он уже завоевал звание лучшего игрока мира в глазах публики, с тем, что он широкой поступью шёл к своему третьему титулу подряд, с тем, что он проводил свой, возможно, лучший сезон в карьере, с той же силой на игрока оказывалось невероятное давление из-за того, что происходило вне площадки.

Именно тогда вся пресса обильно обвиняла Майкла в игровой зависимости. В то время вышла книга от одного бизнесмена, где было описано, что он не только любил сыграть в гольф с Джорданом, но также вместе с баскетболистом имел большую страсть к азартным играм. Предприниматель описал, как звёздный защитник якобы задолжал ему порядка $ 1 млн.

В то же время в вышедшей статье в New York Times описывался поход игрока в казино перед второй игрой финала конференции с «Нью-Йорк Никс».

«По слухам, Джордан проиграл $ 5 тыс., играя в блэкджек, но, даже если бы он выиграл эту сумму, это не оправдывает двухчасовую поездку на лимузине до казино перед ответственной игрой», — писали коршуноподобные журналисты в известной газете.

«Никс» в итоге выиграли эту самую вторую игру, защитив домашнее преимущество. Правда, затем последовали четыре безответных проигрыша, что в очередной раз заставило всех критиков на время замолкнуть.

Весь нарратив о том, что Майкл страдает игровой зависимостью, начался с того, как в 1992 году Джордану пришлось признать в суде, что чеки, выданные ещё одному партнёру по гольфу в 1991 году, предназначались для выплаты игорных долгов, а не для строительства автодрома, как заявлялось изначально.

В Майкле всё это вызывало только лишь злость, и он избегал общения с журналистами, чтобы попытаться сфокусироваться на решающих играх сезона. В итоге Джордану удалось завоевать третий титул подряд, продемонстрировав настоящие чудеса воли в шестой игре финала с «Финикс Санз», где он набрал все очки команды в четвёртой четверти, кроме победного броска Джона Паксона.

Гибель отца

Майкл Джордан с женой Хуанитой и отцом Джеймсом Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Майкл смог пройти через все скандалы и оформить первый три-пит со времён Билла Расселла. Даже легендарным Ларри Бёрду и Мэджику Джонсону не удавалось подобное достижение. Джордан стал не только иконой спорта, но и всего американского шоу-бизнеса, культуры. Казалось, ничего не может остановить 30-летнего игрока от того, чтобы продолжать завоёвывать чемпионства одно за другим. Но летом 1993 года случилось то, что разрушило всё.

23 июля 1993 года отец Майкла Джеймс был убит в зоне отдыха на трассе в Северной Каролине. На следующий день ему предстоял полёт на благотворительное мероприятие. Джеймса не могли найти на протяжении нескольких дней. Его тело было найдено в ручье недалеко от города Макколл. Он был убит выстрелом в грудь, видимо, когда спал в собственной машине.

Вскоре были арестованы двое подростков, которые совершали звонки с телефона внутри машины отца Джордана. Один из них признал себя виновным в убийстве и согласился дать показания на другого. Оба в итоге были приговорены к пожизненному заключению.

Нельзя переоценить то, насколько катастрофична эта трагедия оказалась для Майкла, у которого были потрясающие отношения с отцом. Джеймс всегда был рядом с сыном во время его чемпионских походов, он защищал его от репортёров, отвечая на вопросы вместо него.

Именно этот инцидент и стал поводом для решения Майкла завершить карьеру.

Отсутствие мотивации

Ахмад Рашад, Майкл Джордан и Спайк Ли на мероприятии в честь завершения карьеры Фото: Paul Natkin/Getty Images

Возвращаемся к тому, что произошло ровно 30 лет назад. Пресс-конференция, где вместе с Майклом собрались его жена Хуанита, владелец «Чикаго Буллз» Джерри Райнсдорф, комиссионер НБА Дэвид Стерн, генеральный менеджер Джерри Краузе, а также некоторое число партнёров по команде, в том числе и Скотти Пиппен.

«Я это делаю, не потому что я не люблю игру. Я люблю баскетбол и всегда буду. Просто чувствую, что на данный момент я достиг вершины своей карьеры. Я многого достиг за довольно короткое время, если его, конечно, можно назвать коротким. Я просто чувствую, что мне больше нечего доказывать», — объяснился Джордан.

Майкл далее объяснял, что принял бы это решение, даже если бы его отец был всё ещё жив. Мысли о завершении карьеры появились у Джордана сразу после завоевания третьего титула. Тем не менее в своей речи легендарный баскетболист указал, что не исключает возможного возвращения.

«Могу ли я когда-нибудь вернуться? Не знаю. Если я захочу снова играть, может быть, я снова и вернусь. Может, это будет тем вызовом, который понадобится мне в будущем. Я не собираюсь закрывать дверь».

Джордан ушёл почти на два года, вернувшись в марте 1995-го. Те два года, что проходили в НБА без него, хоть и стали неудачными со стороны бизнеса и рейтингов аудитории, но оказались окном возможностей для других звёзд: чемпионство Хакима Оладжьювона, рассвет карьеры Шакила О’Нила и Пенни Хардуэя, долгожданный проход в финал от «Никс». Тем не менее никто не мог заменить Джордана. Во время финальной серии 1994 года между «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорком» трансляция постоянно переключалась на съёмку погони полиции за Оу Джеем Симпсоном, легендарным игроком НФЛ, обвинённым в убийстве. Случилось бы такое, если бы в финале играл Майкл? Крайне сомневаюсь.

То, чем занимался Джордан в 1993–1995 гг., заслуживает отдельной статьи. Также отдельного материала достойны «Чикаго Буллз», которые потеряли своего мессию.

Начиная с 1991 года Джордан играл практически без перерывов. Три финала подряд, а также та самая Олимпиада 1992 года. Нельзя забывать, что тогда не было понятия «лоад-менеджмента» — от баскетболистов требовали играть все игры сезона, чем герой нашей статьи занимался из года в год.

Майкл не видел достойных ему конкурентов, которые поддерживали бы его мотивацию становиться лучше и продолжать завоёвывать титулы. Его крайне раздражало невероятно повышенное внимание к своей личности, постоянные скандалы в СМИ, изобличающие его персону. Он подвергался давлению со всех сторон на фоне большой физической и эмоциональной усталости. А после этого ещё и произошла смерть отца. Даже железный Майк не смог выдержать это всё и принял, возможно, наиболее правильное решение.

Сколько продержался бы Джордан в подобном режиме, если бы не сделал перерыв? Смог бы Майкл завоевать ещё три титула, что в итоге ему удалось сделать после возвращения? Мы не знаем, но точно можно сказать, что двухлетний тайм-аут пошёл ему на пользу.