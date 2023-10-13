Генменеджер «Денвера» высказался о переговорах с Джамалом Марреем о новом контракте

Генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут заявил, что понимает, почему Джамал Маррей пока не спешит подписывать продление контракта с франшизой в это межсезонье. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона-2024/2025.

«Я думаю, Маррей просто пытается максимизировать свои доходы. Послушайте, он талантливый игрок. И мне кажется, он знает, каков ориентир, который может достичь», — приводит слова Бута The Athletic.

Бут выразил уверенность, что в итоге стороны придут к соглашению. Маррей будет иметь право на максимальный контракт, если в предстоящем сезоне его включат в символическую сборную НБА.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джамал принял участие в 85 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,4 передачи.

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