Кампаццо — о товарищеской игре с «Далласом»: было видно, Дончич счастлив быть в Мадриде

Разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо рассказал о возвращении словенца Луки Дончича, который выступает за «Даллас Маверикс», в Мадрид для товарищеской игры между клубами.

«Это была отличная игра. Зрелище для болельщиков — видеть, как Лука (Дончич) снова возвращается в Мадрид и наслаждается. Если ты играешь серьёзно и прилагаешь усилия для победы, люди это ценят. Мы провели хорошую игру против «Далласа», болельщики, которые пришли в зал, смогли увидеть, как Дончич снова играет в Мадриде, пусть всего и несколько минут.

У меня не было возможности много разговаривать с Лукой, но он всегда улыбался и выглядел счастливым во время матча. Он всегда улыбался, было очевидно, что он очень счастлив быть здесь», – приводит слова Кампаццо Eurohoops.

Напомним, «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. Команда в битве за золото в «Финале четырёх» обыграла греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

Отметим, что Дончич выступал за «Реал» с 2015 по 2018 год. В составе испанского клуба он стал чемпионом Евролиги и самым ценным игроком турнира в 2018 году.