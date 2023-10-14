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Виктор Вембаньяма: когда мне дают пас, мне даже не нужно вести мяч

Виктор Вембаньяма: когда мне дают пас, мне даже не нужно вести мяч
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Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма после матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (120:104) прокомментировал своё выступление и отметил некоторые тенденции.

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НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
14 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 104
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Wembanyama - 23, Васселл - 21, Барлоу - 11, Сохан - 10, Осман - 10, Уэсли - 8, Брэнэм - 8, Джонс - 8, Бэсси - 6, Mamukelashvili - 6, Грэм - 5, Шампани - 4, Rice, Cissoko, Bediako, Берч
Майами Хит: Кэйн - 24, Робинсон - 14, Смит - 13, Робинсон - 12, Суидер - 11, Уильямс - 9, Хайсмит - 6, Шампани - 5, Diallo - 4, Брайант - 4, Peterson - 2, Лав

«Заметил, что когда мне дают пас, мне даже не нужно вести мяч. И я вижу, как защитники выходят ко мне лицом к лицу и забывают о своём оппоненте [против которого защищались]. Когда есть такой исполнитель, как Девин [Васселл], то самый простой вариант — отдать ему передачу», — приводит слова Вембаньямы ESPN.

Отметим, что французский баскетболист по итогам набрал 23 очка, четыре подбора и столько же результативных передач за 23 минуты на площадке. На счету Вембаньямы также три блок-шота.

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