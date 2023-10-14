Виктор Вембаньяма: когда мне дают пас, мне даже не нужно вести мяч

Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма после матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (120:104) прокомментировал своё выступление и отметил некоторые тенденции.

«Заметил, что когда мне дают пас, мне даже не нужно вести мяч. И я вижу, как защитники выходят ко мне лицом к лицу и забывают о своём оппоненте [против которого защищались]. Когда есть такой исполнитель, как Девин [Васселл], то самый простой вариант — отдать ему передачу», — приводит слова Вембаньямы ESPN.

Отметим, что французский баскетболист по итогам набрал 23 очка, четыре подбора и столько же результативных передач за 23 минуты на площадке. На счету Вембаньямы также три блок-шота.