MVP Евролиги Везенков прокомментировал своё пребывание в «Сакраменто» после двух матчей

Баскетболист «Сакраменто Кингз» Александар Везенков, который ранее выступал за греческий «Олимпиакос» в Евролиге, высказался о двух поражениях кряду в предсезонных матчах — от «Торонто Рэпторс» (99:112) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:109). Также он поделился тем, как команда планирует развиваться дальше.

«Мы доверяем нашей философии, темпу и интервалам. Доверяем всему тому, что так высоко подняло эту команду в прошлом году, поэтому хотим развиваться дальше. Я знаю, что стандарты высоки, но нам необходимы терпение и тяжёлая работа», — приводит слова Везенкова Eurohoops.

Напомним, Везенков перешёл в «Кингз» в минувшее межсезонье. Соглашение рассчитано на три года, а общая сумма сделки составит $ 20 млн. Отметим, что в прошлом сезоне форвард стал MVP Евролиги в составе «Олимпиакоса».