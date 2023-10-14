Роб Пелинка: в это межсезонье казалось, что это первый сезон Леброна в лиге

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал форму звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса во время предсезонных игр.

«Было потрясающе наблюдать за его действиями в атаке в это межсезонье. Выглядело так, будто бы это его первый год в лиге. Он тренировался с шести или семи утра, много тренировался с Руи [Хатимурой] и некоторыми другими молодыми парнями.

Я просто думаю, что его энергия на 21-м году карьеры невероятна. Мы не наблюдали ничего подобного ранее. Как лидера его определяет то, как он работает и готовится к играм», — сказал Пелинка в интервью ESPN US.

В последней предсезонной игре «Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс набрал 12 очков и отдал пять результативных передач за 18 минут на площадке.

Леброн показал танцевальные навыки во время летнего перерыва: