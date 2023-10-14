Джамари Паркер поделился эмоциями от первой победы в Евролиге

Американский баскетболист «Барселоны» Джамари Паркер, который провёл свой первый матч в Евролиге, поделился своими эмоциями от дебюта. Напомним, испанская команда провела мощную концовку против «Олимпиакоса» и одержала победу со счётом 77:68.

«Мне нравится атмосфера здесь. Очень преданные болельщики, которые любят эту игру. И действительно, они помогли бы нам, даже будь мы соперниками. Нам нравится чувствовать эту энергию на арене.

Это была очень хорошая победа. Обе команды играли усердно и боролись на протяжении всей игры. Для нас это был славный камбек. Я здоров, и это самое главное сейчас. Остальное придёт в своё время. Я хочу быть здесь и пользоваться предоставленной возможностью, которую не хочу упустить", — приводит слова Паркера Eurohoops.

Ранее Паркер выступал только за команды НБА, его последним клубом был «Бостон Селтикс».