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«Миннесота» обыграла «Нью-Йорк», у Карла-Энтони Таунса и Энтони Эдвардса по 17 очков

«Миннесота» обыграла «Нью-Йорк», у Карла-Энтони Таунса и Энтони Эдвардса по 17 очков
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Сегодня, 15 октября, в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной предсезонный матч НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Матч закончился победой гостей со счётом 121:112.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
15 октября 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 121
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Йорк Никс: Barrett - 23, Макбрайд - 16, Фурнье - 15, Куикли - 9, Брансон - 9, Робинсон - 8, Рэндл - 7, Хартенштайн - 7, Роби - 5, Дивинченцо - 4, Grimes - 4, Харт - 3, Симс - 2, Toppin, Найт, Браун, Джеффрис, Martin, Уиндлер, Вашингтон
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 22, Эдвардс - 17, Таунс - 17, Милтон - 12, Маклафлин - 8, Майнотт - 7, Brown - 7, Андерсон - 6, Гарза - 6, Александер-Уолкер - 5, Конли - 5, Гобер - 4, Miller - 3, Мур - 2, Килс, Никс, Крейчи, Мартин, Райан

Самым результативным игроком встречи стал канадский игрок «Нью-Йорка» Ар Джей Барретт. Сегодня на его счету 23 очка. Также в составе нью-йоркской команды стоит выделить защитника Майлза Макбрайда (16 очков) и французского баскетболиста Эвана Фурнье (15 очков).

Самую лучшую игру в составе «Миннесоты» провёл центровой Наз Рид — 22 очка. Лидеры команды Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс набрали по 17 очков.

В минувшем плей-офф «Нью-Йорк» сумел добраться до полуфинала Восточной конференции, а «Миннесота» остановилась на стадии первого раунда.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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