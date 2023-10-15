«Миннесота» обыграла «Нью-Йорк», у Карла-Энтони Таунса и Энтони Эдвардса по 17 очков

Сегодня, 15 октября, в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной предсезонный матч НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Матч закончился победой гостей со счётом 121:112.

Самым результативным игроком встречи стал канадский игрок «Нью-Йорка» Ар Джей Барретт. Сегодня на его счету 23 очка. Также в составе нью-йоркской команды стоит выделить защитника Майлза Макбрайда (16 очков) и французского баскетболиста Эвана Фурнье (15 очков).

Самую лучшую игру в составе «Миннесоты» провёл центровой Наз Рид — 22 очка. Лидеры команды Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс набрали по 17 очков.

В минувшем плей-офф «Нью-Йорк» сумел добраться до полуфинала Восточной конференции, а «Миннесота» остановилась на стадии первого раунда.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.