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Кто является лучшим тяжёлым форвардом в НБА на данный момент?

Мы продолжаем серию ежедневных опросов с целью выяснить, кто является лучшим игроком НБА на каждой позиции. Сегодня мы хотим узнать ваше мнение о тяжёлых форвардах. Кто лучший на данный момент?

Кевин Дюрант в минувшем сезоне в среднем набирал 29,1 очка, делал 6,7 подбора и 5,0 результативной передачи. Посредине сезона он был обменян в «Финикс Санз», который в полуфинале конференции уступил будущим чемпионам «Денвер Наггетс».

Яннис Адетокунбо: 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,7 результативной передачи. Был травмирован в первом раунде, на котором и остановился «Милуоки Бакс».

Энтони Дэвис: 25,9 очка, 12,5 подбора 2,6 передачи. Его «Лос-Анджелес Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции и уступил «Денверу».

Домантас Сабонис: 19,1 очка, 12,3 подбора и 7,3 передачи. «Сакраменто Кингз» вылетел в первом раунде.

Паскаль Сиакам: 24,2 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи. «Торонто Рэпторс» не смог выйти в плей-офф через стадию плей-ин.