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Кто является лучшим лёгким форвардом в НБА?

Мы продолжаем серию ежедневных опросов, чтобы выяснить мнение аудитории «Чемпионата» по поводу того, кто является лучшим игроком на каждой позиции в НБА на данный момент. Сегодня мы хотим узнать у вас кто является лучшим лёгким форвардом.

Джимми Батлер в прошлом сезоне в среднем набирал 22,9 очков, 5,9 подборов и 5,3 результативных передач. Он довёл свой «Майами Хит» до финала НБА, где уступил «Денвер Наггетс».

Леброн Джеймс: 28,9 очков, 8,3 подборов и 6,8 результативных передач. «Лос-Анджелес Лейкерс» добрались до финала Западной конференции.

Пол Джордж: 23,8 очков, 6,1 подборов и 5,1 ассистов. «Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Финикс Санз» в первом раунде, Джордж не принимал участия в плей-офф из-за травмы.

Кавай Леонард: 23,8 очков, 6,5 подборов и 3,9 передач. Травмировался после первой игры серии с «Финиксом» и не смог помочь команде дальше.

Джейсон Тейтум: 30,1 очков, 8,8 подборов и 4,6 ассистов. «Бостон Селтикс» не смог пройти «Майами» в финале конференции.