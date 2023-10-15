Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас пожаловался на плотный календарь

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас остался недоволен плотным графиком матчей после поражения от «Барселоны» в Евролиге со счётом 68:77.

«Расписание бесчеловечно для всех. Мы играем в пятницу, воскресенье, вторник, четверг. Из-за этого падает уровень баскетбола. Это относится ко всем, но мы тоже должны получать от игры удовольствие. Команда одержит много важных побед, но обязательно проиграет некоторые матчи. Давайте придерживаться философии прошлых лет о том, что каждый матч особенный.

Я не могу винить своих игроков, у нас была маленькая ротация. Не все находятся в хорошей форме. Например, Фалль попросил заменить его, он не может играть много минут подряд. Со временем мы станем лучше», — приводит слова Барцокаса Basket News.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.