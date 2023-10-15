Тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич: «Уралмаш» — сильная команда. Они опасны

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал о предстоящей встрече краснодарской команды с екатеринбургским «Уралмашем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Болельщиков ждёт интересный матч. «Уралмаш» собрал отличный состав, у них сильная команда, и они демонстрируют очень качественный баскетбол. Энергию им дают их защитники, а когда на полную начинают играть «большие», когда помогает «скамейка» — они опасны для любого соперника, и их гостевая победа над «Зенитом» тому подтверждение.

Но мы хорошо подготовились к матчу, будем использовать их уязвимые места, чтобы одержать победу. С нами прилетел и Девон Акун-Пёрселл. Медицинский штаб и Алехандро (Гарсия — тренер по физической подготовке) делают всё, чтобы Девон был готов выйти на площадку уже в ближайшем матче», — приводит слова Александра Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, матч между «Локомотивом-Кубань» и «Уралмашем» состоится сегодня, 15 октября (в 15:15 мск).