Тренер Сергей Елевич: не удивлён лидерством «Руны» в Единой лиге ВТБ

Заслуженный тренер России Сергей Елевич рассказал о дебютанте Единой лиги ВТБ московской «Руне», которая на старте сезона-2023/2024 одержала три победы подряд.

«Не могу сказать, что удивлён высоким результатом дебютировавшей в Единой лиге ВТБ «Руны». Вы поймите одно: когда команда хорошо укомплектована и когда есть хороший тренерский штаб — это нормальное явление. А у них всё это есть.

МБА, кстати, в прошлом году тоже хорошо дебютировал и в целом просто отлично провел сезон. Сейчас здорово провела стартовые матчи «Руна». Но надо понимать и то, что к этому сопернику участники Единой лиги пока не успели адаптироваться. Так что здесь можно и на грабли наступить.

Думаю, что «Руна» — боеспособный коллектив, который может решить много задач для себя и доставить немало проблем соперникам. Так что их не так то просто обыграть. А нередко к таким командам почему то относятся спустя рукава. Это неправильный подход», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».